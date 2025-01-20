Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesine Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Behterı köyüne misket bombasıyla saldırı düzenlediğini belirtti.
Olay yerinde sağlık ekiplerinin çalıştığını aktaran Saldo, "Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Bunlardan 3'ünün durumu ağır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna'nın Herson Saldırısı: 2 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?