Ukrayna\'nın iç ve dış borçları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

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KİEV, 31 Ocak (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna haber ajansının resmi verilere dayandırdığı Salı günkü haberine göre, ülkenin iç ve dış devlet borçlarının toplamı 2023 yılında 145,32 milyar ABD dolarına yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı bir rapora göre, geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın borcu yüzde 30,4 yahut 33.9 milyar dolar arttı.

2023 yılında ülkenin dış borcu yüzde 42,3 artarak 101,7 milyar dolara yükselirken, iç borçlar ise yüzde 13,3 artarak 1,656 trilyon grivna (yaklaşık 43,6 milyar dolar) oldu.

2022 yılında Ukrayna'nın toplam devlet borcu yüzde 13,7 artışla 111,45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Maliye Bakanlığı daha önceki tahmininde, 2023 yılında 42,6 milyar dolar kredi ve hibe alan Ukrayna'nın bu yıl 37 milyar doları aşkın dış finansmana ihtiyaç duyacağını kaydetmişti.