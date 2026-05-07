Ukrayna'nın İHA Saldırısı: 13 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'nın İHA Saldırısı: 13 Yaralı

07.05.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bryansk'ta Ukrayna'nın İHA saldırısında 13 kişi yaralandı, birçok İHA imha edildi.

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bogomaz, ülkesinde geliştirilen sosyal medya uygulamasındaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölgede 121 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini kaydeden Bogomaz, saldırı sonucu Bryansk kentinde 2 çok katlı binanın hasar gördüğünü açıklayarak, "Maalesef, 1 çocuk dahil 13 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Tver Bölge Valisi Vitaliy Korolev de aynı platformdan yaptığı açıklamada, çok katlı bir binanın ciddi hasar gördüğünü, binadan yaklaşık 350 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise Moskova'ya doğru uçan 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da yerel saatle dün 21.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 347 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz, Azak Denizi ve Hazar Denizi üzerinde imha ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın İHA Saldırısı: 13 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çirkinler’e operasyon 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Çirkinler'e operasyon! 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gaziantep’te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada Gaziantep'te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada
Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu
Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

10:00
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
09:56
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu
09:29
Aziz Yıldırım’dan bomba açıklamalar
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar
09:05
Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 10:08:20. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın İHA Saldırısı: 13 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.