Ukrayna'nın İHA Saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 68 insansız hava aracıyla (İHA) Rus topraklarındaki farklı bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Bryansk'a 25, Kırım üzerine 17, Krasnodar'a 11, Smolensk'e 10, Tver'e 2, Rostov, Kursk ve Kaluga bölgelerine ise 1'er olmak üzere toplam 68 İHA'yla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda kullanılan tüm İHA'ların hava savunma sistemlerince yok edildiği ifade edildi.