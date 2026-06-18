Ukrayna'nın İHA Saldırısı: Zaporijya Nükleer Santralinde Bir Ölü

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Zaporijya Nükleer Güç Santrali çalışanlarından birinin öldüğünü, birinin de yaralandığını bildirdi.

Likhachev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 17 Haziran'da santralin bulunduğu Energodar'a İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda, Zaporijya Nükleer Güç Santrali çalışanı bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Likhachev, bir kişinin de yaralandığını dile getirdi.

Söz konusu personelin, Avrupa'nın en büyük nükleer santralindeki ekipmanların güvenli çalışması açısından önemli olduğunu vurgulayan Likhachev, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Güç Santrali çalışanlarını hedefli ve sistematik şekilde öldürmeye başladı." ifadesini kullandı.

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük nükleer santrali" konumunda bulunuyor.

Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.