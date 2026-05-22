Ukrayna'nın Kolejine İHA Saldırısı: 4 Ölü

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir koleje yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lantratova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

İHA'ların eğitim binası ve öğrenci yurduna isabet ettiğini kaydeden Lantratova, "Saldırı esnasında yurtta 14 ila 18 yaş arasında 86 çocuk bulunuyordu. İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve enkaz altında kalanların olduğunu aktaran Lantratova, uluslararası topluma bu saldırıya tepki gösterme çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, "Herkes susuyor." dedi.

217 İHA çeşitli bölgeler üzerinde yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 217 İHA'nın Moskova ve Leningrad dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünden bu yana Moskova'ya doğru uçan 9 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.