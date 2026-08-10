Ukrayna'nın Saldırıları Terör Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'nın Saldırıları Terör Eylemi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıları terör eylemi olarak kınadı ve saldırının sonuçlarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıların "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Zaharova, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına düzenlediği saldırılara dair yazılı açıklama yaptı.

Bugün Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk (Tübenkama) şehrindeki sanayi ve sivil altyapı tesislerinin, insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığını kaydeden Zaharova, saldırı sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin yaralandığını belirtti.

Bu kişilerin birçoğunun yabancı uyruklu olduğu bilgisini paylaşan Zaharova, "Hayatını kaybedenlerden 8'i Özbekistan, biri de Tacikistan vatandaşı. Yaklaşık 20 yabancı uyruklu kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Zaharova, Kiev'in Rusya ile dost ülkelerin arasını bozmaya çalıştığını belirtti.

Ukrayna ordusunun dün de Belgorod kentine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini anımsatan Zaharova, saldırı sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sözcü Zaharova, söz konusu saldırıların "terör eylemi" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Suç işleyenler tespit edilecek ve kaçınılmaz olarak cezalandırılacak. Ukraynalıların alçakça gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumu Kiev'in işlediği terör suçlarını kınamaya davet ediyoruz. Buna kayıtsız kalınması, suç iştiraki ve Rus sivil halkına yönelik saldırıların teşviki olarak değerlendirilecek."

Kaynak: AA

Güncel, Terör, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Saldırıları Terör Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 03:56:23. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Saldırıları Terör Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.