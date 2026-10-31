Ukrayna'nın Ufa'daki petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenlediği öne sürüldü - Son Dakika
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Ukrayna'nın Ufa'daki petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenlediği öne sürüldü

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Ukrayna'nın Rusya'ya bağlı Başkurdistan'da Ufa'daki petrol rafinerisini hedef aldığı öne sürüldü, bölgede İHA alarmı verildi. Ufa Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken Rusya Savunma Bakanlığı 433 İHA'nın 19 bölgede etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ukrayna'nın, Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi, başkent Ufa'daki petrol rafinerisinin hedef alındığı öne sürüldü.

Başkurdistan Devlet Acil Durumlar Komitesi Başkanı Kirill Pervov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede İHA saldırısı alarmı verildiğini duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da güvenlik gerekçesiyle Ufa Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan ve Ufa'da çekildiği belirtilen görüntülerde petrol rafinerilerinin bulunduğu sanayi bölgesinden duman yükseldiği görüldü.

Bölgede patlamaların olduğu ve petrol rafinerisinde yangın çıktığı öne sürüldü, iddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 433 İHA'nın Başkurdistan dahil 19 bölgede etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Rus petrol şirketi Rosneft'e bağlı Başneft'in Ufa'daki 3 petrol rafinerisinin yıllık toplam 23,5 milyon ton petrol işleme kapasitesi bulunuyor. Bölgedeki rafineriler, daha önce de Ukrayna'nın İHA saldırılarına hedef olmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın dün Rusya'daki 3 petrol rafinerisi ile bir gaz kimya tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, tesislerden birinde küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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