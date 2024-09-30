Ukrayna'nın Zafer Planı Gizli Kalacak - Son Dakika
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Ukrayna'nın Zafer Planı Gizli Kalacak

Ukrayna, zafer planının bazı ayrıntılarını halkla paylaşmayacak. Bu karar Zelenskiy'e ait.

30.09.2024 19:16
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesinin zafer planının bazı hassas noktalarının kamuyla paylaşılmayacağını bildirdi.

Yermak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik zafer planlarının bazı bölümlerinin kamuoyuyla paylaşılmayacağını belirtti.

Planın bazı ayrıntılarının gizli olduğunu vurgulayan Yermak, kamuya açıklanan bilgilerin, Ukraynalılar dışında "düşman tarafından da duyulabileceği" hatırlatmasında bulundu.

Söz konusu kararın Devlet Başkanı Zelenskiy'e ait olduğunu ve kendisinin, ABD Başkanı Joe Biden'a sunum sonrası bu düşünceyi benimsediğini kaydeden Yermak, "Ama tabii ki çok hassas olan kısımlar var ve onlar gizli. Ancak, sır olduğu için değil. Kamuya açıklanan her şey sadece burada, Ukrayna'da duyulmuyor, bunu düşman da duyuyor" dedi.

Yermak, bu planın düşman topraklarında uygulanmasının ve sonuçlarının yanı sıra Ukrayna ordusunun zaferinin önemine vurgu yaparak, bu nedenle, vatandaşların zafer planının bazı detaylarının gizli tutulması gerektiğini anlayacaklarını umduğunu ifade etti.

Zelenskiy'nin hazırlattığı zafer planının detayları kamuya açıklanmazken, yerel basında planın, "Güvenlik", "Jeopolitik konum", "Askeri destek", "Ekonomik destek" ve "Batı'dan gelen silahlara uygulanan sınırlamaların kaldırılması veya Batı'nın sağladığı silahlarla Rusya'daki askeri hedefleri vurma izni" gibi maddeler içerdiğini yazdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

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