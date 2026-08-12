Ukrayna, Novorossiysk Üssüne Saldırdı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıda Rus donanmasına ait 2 fırkateyn ve 1 devriye botunun hedef alındığını bildirdi.

SBU tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne yönelik dün gece gerçekleştirilen saldırı hakkında bazı ayrıntılar paylaşıldı.

Saldırının Ukrayna ordusuyla birlikte yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Saldırı sonucunda 'Kalibr" tipi füzeleri taşıyan 'Admiral Essen' ve 'Admiral Makarov' fırkateynleri ile 'Vasili Bikov' adlı devriye botunun vurulduğu doğrulandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda "Neptun" tipi füzeler ile "Palyanitsia" tipi silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız deniz araçlarının kullanıldığı aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne saldırı düzenlediklerini bildirmişti.