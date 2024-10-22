Ukrayna Nüfusu 10 Milyon Azaldı - Son Dakika
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Ukrayna Nüfusu 10 Milyon Azaldı

BM, Ukrayna'nın nüfusunun 2014'ten bu yana 10 milyon azaldığını, savaşın etkilerini vurguladı.

22.10.2024 16:47
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, Ukrayna nüfusunun 2014'ten beri tahmini 10 milyon azaldığını, bunun 8 milyonunun Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana kaydedildiğini bildirdi.

Bauer, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşın Ukrayna'ya yönelik demografik etkisine işaret eden Bauer, bu savaşın öncesinde dahi Ukrayna'nın demografik zorluklarla karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Bauer, Ukrayna'nın, Avrupa'nın en düşük doğum oranlarından birine sahip olduğunu ve çok sayıda kişinin farklı sebeplerle ülkeyi terk ettiğini ve nüfusun da yaşlandığını söyledi.

Rusya ile başlayan savaş sonrası Ukrayna'da durumun daha da kötüleştiğini vurgulayan Bauer, "Doğum oranı kadın başına 1 çocuğa düştü. Bu, Avrupa'daki en düşük doğurganlık oranı ve dünyadaki en düşüklerden biri. Aynı zamanda ülke içinde milyonlarca insan yerinden edildi. Yaklaşık 6,7 milyon kişi mülteci olarak farklı ülkelere gitti." dedi.

Bazı bölgelerde gençlerin göç etmesi ve çoğunlukla yaşlıların kalmasıyla nüfusun azaldığına işaret eden Bauer, savaşın doğrudan bir sonucu olarak önemli sayıda can kaybı olduğunu belirtti.

Bauer, Ukrayna'nın nüfusunun, 8 milyonu Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana olmak üzere, 2014'ten bugüne kadar tahmini 10 milyon azaldığını söyledi.

Bunun aynı zamanda insan kaynaklarında da büyük bir kayba işaret ettiğine dikkati çeken Bauer, beşeri sermayenin, Ukrayna'nın toparlanması ve geleceğini inşa etmek için acilen ihtiyaç duyulan bir kaynak olduğunu belirtti.

Bauer, Ukrayna hükümetinin bu zorlukları ele almak için UNFPA desteğiyle ulusal bir demografik stratejisi geliştirdiğini ve yakın zamanda kabul ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Nüfusu 10 Milyon Azaldı - Son Dakika

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