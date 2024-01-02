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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi: Ukrayna saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi: Ukrayna saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda 11 kişi yaralandı, 53 konut ve 37 araç hasar gördü. Ukrayna ordusu daha önce de Belgorod'a saldırılar düzenlemiş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya\'nın Belgorod Bölge Valisi: Ukrayna saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti
02.01.2024 - 22:57,
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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Belgorod'a düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü. Ölenin yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırıda 11 kişinin yaralandığını kaydeden Gladkov, saldırı sonucu 53 konut ve 37 aracın hasar gördüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun yerel saatle 12.00, 13.00 ve 14.30'da ayrı ayrı Rusya topraklarındaki Belgorod şehrine yönelik "Olha" roketleriyle "terör saldırısı" düzenlediğini bildirmişti.

Ukrayna ordusu, 30 Aralık'ta Rusya'nın Belgorod şehrine çok namlulu roketatarlarla saldırılar düzenlemiş, saldırılar sonucunda 5'i çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 109 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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