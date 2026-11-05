Ukrayna ordusu dün geceden bu yana 128 İHA'dan 105'ini imha ettiğini açıkladı

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun ülkeye dün geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında kullandığı 128 insansız hava aracından (İHA) 105'inin imha edildiğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın dün geceden bu yana ülkeye 128 İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Hava savunma kuvvetlerince 105 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, diğer hava araçlarının ise ülkenin 18 farklı noktasına isabet ettiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da saldırılar nedeniyle Dnipropetrovsk bölgesinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Komişuvaha köyünde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı

DSNS'nin diğer açıklamasında, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komişuvaha köyüne 2 Kasım'da düzenlenen hava saldırılarının ardından başlatılan ve devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bilgilere göre Komişuvaha'da hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, Komişuvaha köyüne Rus ordusunca düzenlenen hava saldırılarında 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.