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Ukrayna Ordusu Gorlivka'da Rus Mevzilerini Ele Geçirdi - Son Dakika
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Ukrayna Ordusu Gorlivka'da Rus Mevzilerini Ele Geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Gorlivka'da bir tepeyi kurtardığını ve Rus mevzilerini ele geçirdiğini açıkladı. Zelenskiy, birliklerin zor koşullara rağmen ilerleme sağladığını belirtti ve Gorlivka'nın Ukrayna'ya ait olduğunu vurguladı.

Ukrayna Ordusu Gorlivka\'da Rus Mevzilerini Ele Geçirdi
12.12.2023 - 16:28,
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinin Gorlivka şehri sınırlarında bulunan bir tepeyi kurtardığını ve Rus mevzilerini ele geçirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Gorlivka'da ilerleme sağladığını belirtti.

Kral Danil 24. Mekanize Tugayı saldırı grubunun Gorlivka'da başarı elde ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Birliklerimiz, zor koşullara rağmen Gorlivka'da maden atıklarından oluşan tepelerden birini kurtardı ve düşmanın mevzilerini ele geçirdi. Şimdi bayrağımız tepede dalgalanıyor. Gorlivka Ukrayna'nındır, Donbas Ukrayna'nındır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ukrayna Ordusu Gorlivka'da Rus Mevzilerini Ele Geçirdi - Son Dakika
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