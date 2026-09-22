Ukrayna ordusu, Ufa ve Samara rafinerilerine saldırıların süreceğini bildirdi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın iki bölgesinde petrol rafinerilerini hedef aldığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik devam eden hava saldırıları hakkında bilgi verildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'daki "Başneft" petrol rafinerisine saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu tesisin yıllık petrol işleme kapasitesinin yaklaşık 7,5 milyon ton olduğu kaydedildi.

Ayrıca Samara bölgesindeki "Kuibişevskiy" petrol rafinerisinin de hedef alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rafinerinin kapasitesi yılda yaklaşık 7 milyon ton petroldür." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların yapıldığı bu iki petrol rafinerisinde üretilen ürünlerin Rus ordusu tarafından kullanıldığı iddia edilen açıklamada, benzer saldırıların devam edeceği bildirildi.