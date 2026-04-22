Ukrayna, Putin ve Zelenskiy'yi Ankara'da Görüşmeye Davet Etti
Ukrayna, Putin ve Zelenskiy'yi Ankara'da Görüşmeye Davet Etti

22.04.2026 13:59
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Putin ve Zelenskiy'nin Ankara'da bir araya gelmesini destekliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Moskova ve Minsk dışında, Ankara veya farklı ülkelerin başkentlerinde bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

Ukrayna medyasına göre Dışişleri Bakanı Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son gelişmelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sybiha, savaşın sona erdirilmesi yönünde devam eden diplomasi çalışmaları için Zelenskiy ve Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Böylesi bir görüşmenin organize edilebilmesi için Türkiye ve farklı ülkeler ile iletişim halinde olduklarını aktaran Sybiha, görüşmelerin Rusya ve Belarus'un başkentlerinde yapılmasını desteklemediklerini kaydetti.

Sybiha konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu konuda Türk tarafına sorduk, ayrıca diğer bazı başkentlere de sorduk. Türkiye'ye özel bir başvuru yaptık. Ama Moskova ve Belarus (başkent Minsk) dışında başka bir başkent böyle bir toplantı düzenlerse, biz de gideriz. Bu bizim için önemli."

Konuşmasında ayrıca, Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan "Drujba" petrol boru hattını onardıklarını anımsatan Sybiha, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna için ayırdığı ama Macaristan tarafından bloke edilen 90 milyar avroluk kredinin çözülmesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin de söz konusu boru hattının yeniden faaliyete geçmesini talep ettiğini aktaran Sybiha, "Şimdi Ukrayna'nın kredi almasını sağlamak için birlikte çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Putin ve Zelenskiy'yi Ankara'da Görüşmeye Davet Etti - Son Dakika

Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
SON DAKİKA: Ukrayna, Putin ve Zelenskiy'yi Ankara'da Görüşmeye Davet Etti - Son Dakika
