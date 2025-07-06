Ukrayna, Rus Askeri Üssüne Saldırdı

KİEV/MOSKOVA, 6 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri cumartesi günü Rusya'nın Voronezh Bölgesi'ndeki Borysoglebsk kentinde bulunan askeri hava üssüne saldırı düzenledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hava saldırısı kabiliyetini azaltmaya yönelik devam eden çabaların parçası olduğu belirtildi.

Hava üssünün Rus Su-34, Su-35S ve Su-30SM savaş uçakları için ana üs olarak kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Saldırıda kanatlı bombaların saklandığı bir depo, bir eğitim uçağı ile muhtemelen başka uçaklar da isabet aldı" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise hava savunmasının gece boyunca Rusya'nın çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait yüzden fazla insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medyada yaptığı açıklamada, Moskova'ya doğru uçan iki insansız hava aracının geri püskürtüldüğünü belirtti.

Voronezh Valisi Aleksandr Gusev, saldırının ardından herhangi can kaybı bildirilmediğini ve vurulan bir insansız hava aracının düşmesi sonucu bölgedeki belediyelerden birinde elektrik hattının koptuğunu söyledi.