Ukrayna, Rus Üssüne Saldırı Düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi paylaştı.

Cephe hattından 300 kilometreden fazla mesafede bulunan Novorossiysk Deniz Üssü'ne saldırı düzenlediklerini belirten Zelenskiy, saldırıda "Neptun" tipi füzeleri ile "Palyanitsia" tipi silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız deniz araçları kullandıklarını aktardı.

Zelenskiy, "Hava savunma mevzilerine, rıhtımlara ve liman altyapısına isabetler doğrulandı." ifadesini kullandı.

Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıların devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rus saldırganlığı devam ettiği sürece işgal filosu ve onu destekleyen tüm altyapı güvende olmayacaktır. Savaş durdurulmalı. Diplomasi için tüm uygun öneriler masada." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, yapılan saldırıya ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.