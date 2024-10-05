Ukrayna-Rusya Cephesi: 159 Çatışma - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya Cephesi: 159 Çatışma

Ukrayna, son 24 saatte 159 çatışma yaşandığını ve Rus ordusunun önemli kayıplar verdiğini açıkladı.

05.10.2024 17:47
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Ukrayna, son 24 saatte Rus ordusuyla 159 çatışma çıktığını ve bunların hemen hemen tüm cephe hattı boyunca sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusuna ait 8 tank, 31 zırhlı araç, 72 top, 4 çok namlulu roketatar, 35 insansız hava aracı (İHA), 96 araç ve özel ekipmanın imha edildiği, 1280 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki ordu arasında son 24 saatte 159 çatışma çıktığı ve çatışmaların hemen hemen tüm cephe hattı boyunca devam ettiği kaydedilirken Rusya'nın Ukrayna ordusu mevzileri ve yerleşim alanlarına 4 füze, 161 roket, 142 güdümlü bomba ve 82 hava saldırısı gerçekleştirdiği vurgulandı.

En sıcak çatışmaların Kupyansk, Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde yaşandığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna ordusunca Rusya'nın Kurakhovsk'ta 28, Kupyansk'ta 22, Pokrovsk'ta 15 saldırısının püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Rusların son bir günde Pokrovsk'taki Nikolaevka, Selidovoye ve Lisivka, Kurakhovsk'ın Tsukurine, Georgiyivka, Kostantinivka ve Antonivka, Kupyansk yönündeki Sinkovka, Novoselovka, Stelmahovka ve Lozova yerleşim alanlarında ilerlemeye çalıştığı belirtilirken saldırganların ayrıca Liman yönünde Nikolaevka ve Selidovoye, Harkiv yönünde Staritsa, Vovchansk ve Tikhoy yerleşim alanlarına saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Ukrayna ordusunun "Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonlarının sürdürdüğü" kaydedilen açıklamada, Ukrayna birliklerinin son 24 saatte Rus askeri, silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 8 bölgeye hava saldırısı düzenlediği, bu çerçevede 3 komuta noktasını, 1 İHA komuta noktasını ve 1 radar istasyonunu vurduğu belirtildi.

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna-Rusya Cephesi: 159 Çatışma - Son Dakika

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