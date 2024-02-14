Ukrayna, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisini imha etti - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisini imha etti

Ukrayna, Rusya Karadeniz Filosu\'na ait büyük çıkarma gemisini imha etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi 'Sezar Kunikov'u imha ettiklerini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü birimleri arasında yapılan işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonda gemi, Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna kara sularında imha edildi.

14.02.2024 11:29  Güncelleme: 11:36
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"u imha ettiklerini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü birimleri arasında yapılan işbirliğiyle Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"un imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, geminin imha edildiği sırada Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna kara sularında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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