Ukrayna, Rusya'nın işgal altındaki topraklarından çaldığı tahılı İsrail'e satmasını sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Zelenskiy, çalıntı mal satın almanın hukuki sorumluluk gerektirdiğini belirterek, bu işlemin meşru olmadığını vurguladı. İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar ise iddiaları doğrulayan kanıt sunulmadığını ve Kiev'in hukuki yardım talebinde bulunmadığını söyledi.

Deniz trafiği verilerine göre, Panama bandıralı Panormitis gemisi 25 Nisan'da Hayfa yakınlarına ulaştı ve 6 bin 200 ton buğday ile 19 bin ton arpa taşıdığı iddia ediliyor. Kiev, İsrail'den geminin yanaşmasına izin vermemesini ve çalıntı kargonun boşaltılmamasını talep etti. Ukrayna, İsrail'in gemiyi ve sevkiyatın menşeini doğrulayabileceğini belirtti.

Ukraynalı araştırmacı gazetecilere göre, Rus dökme yük gemilerine işgal altındaki bölgelerden tahıl yükleniyor, gölge filo gemilerine aktarılıyor ve Rus limanlarından ihraç ediliyor. Kiev, 2022'den bu yana en az 15 milyon ton Ukrayna tahılının çalındığını tahmin ediyor. Daha önce de Abinsk gemisiyle 44 bin ton çalıntı buğday İsrail'e gitmiş ve Kiev'in diplomatik tepkisine rağmen boşaltılmıştı.