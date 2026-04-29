Ukrayna, Rusya'nın Çalıntı Tahılını İsrail'e Satmasını Sert Dille Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna, Rusya'nın Çalıntı Tahılını İsrail'e Satmasını Sert Dille Eleştirdi

29.04.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Rusya'nın işgal altındaki bölgelerden çaldığı tahılı İsrail'e satmasını kınadı. Zelenskiy, bu durumu 'gayrimeşru' olarak nitelendirirken, İsrail iddiaları doğrulayacak kanıt olmadığını savunuyor.

Ukrayna, Rusya'nın işgal altındaki topraklarından çaldığı tahılı İsrail'e satmasını sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Zelenskiy, çalıntı mal satın almanın hukuki sorumluluk gerektirdiğini belirterek, bu işlemin meşru olmadığını vurguladı. İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar ise iddiaları doğrulayan kanıt sunulmadığını ve Kiev'in hukuki yardım talebinde bulunmadığını söyledi.

Deniz trafiği verilerine göre, Panama bandıralı Panormitis gemisi 25 Nisan'da Hayfa yakınlarına ulaştı ve 6 bin 200 ton buğday ile 19 bin ton arpa taşıdığı iddia ediliyor. Kiev, İsrail'den geminin yanaşmasına izin vermemesini ve çalıntı kargonun boşaltılmamasını talep etti. Ukrayna, İsrail'in gemiyi ve sevkiyatın menşeini doğrulayabileceğini belirtti.

Ukraynalı araştırmacı gazetecilere göre, Rus dökme yük gemilerine işgal altındaki bölgelerden tahıl yükleniyor, gölge filo gemilerine aktarılıyor ve Rus limanlarından ihraç ediliyor. Kiev, 2022'den bu yana en az 15 milyon ton Ukrayna tahılının çalındığını tahmin ediyor. Daha önce de Abinsk gemisiyle 44 bin ton çalıntı buğday İsrail'e gitmiş ve Kiev'in diplomatik tepkisine rağmen boşaltılmıştı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:28:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.