Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyon görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyon görüntülerini paylaştı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Rus hedeflerinin füzelerle imha edilmesi ve Ukrayna ordusunun saldırıya geçmesi yer alıyor. Ayrıca, Ukrayna'nın ele geçirdiği en büyük Rus yerleşimi Suca'nın kontrolünün tamamen sağlandığı bildirildi.

16.08.2024 12:47
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlenen operasyona ilişkin ilk kez görüntü paylaştı.

Görüntülerde, Rus hedeflerinin füzelerle imha edilmesi ve Ukrayna ordusunun tanklarla saldırıya geçmesi yer alıyor.

Rus askerlerinin esir alınmasına ilişkin karelerin bulunduğu paylaşımda, Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlarla farklı yerleşim birimlerine girmesi ve yerleşim birimlerinin yönetim binası önünde bayrakla poz vermesi görülüyor.

Ukrayna'nın ele geçirdiği en büyük Rus yerleşimi Suca

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'in kendisine Kursk bölgesindeki gelişmelerle ilgili rapor verdiğini ve birkaç yerleşim biriminin daha Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiğini aktardığını bildirmişti.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesinde 80'in üzerinde yerleşim biriminde kontrolü sağladığını belirten Zelenskiy, "Sırskiy, Suca şehrinin kontrolünün tamamen sağlandığını bildirdi. Orada Ukrayna askeri komuta merkezi kuruluyor." bilgisini paylaşmıştı.

Askeri komuta merkezi kurulması planlanan ve Rus topraklarının yaklaşık 10 kilometre içinde bulunan Suca, Ukrayna'nın saldırısıyla ele geçirilen yerlerin en büyüğü. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Suca'da, Batı Sibirya'dan gelen ve ardından Ukrayna boru hatlarıyla Avrupa'ya akan ve Avrupa gaz ithalatının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturan Rus doğal gazının ölçüm istasyonu bulunuyor.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 120 binden fazla kişinin tahliye edildiği, yaklaşık 200 bin kişinin de tahliye edileceği açıklanmıştı.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alan ve 80'in üzerinde yerleşim biriminde kontrolü sağladığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyon görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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