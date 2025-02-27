Ukrayna ve ABD'den Maden Anlaşması

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KİEV, 27 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ABD ile maden anlaşmasının imzalanması için gerekli adımların atıldığını söyledi.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şmıgal çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Hükümet bugün Ukrayna ile ABD arasında anlaşma imzalanması için gerekli kararları almıştır" dedi.

Şmıgal, anlaşma uyarınca Ukrayna ile ABD arasında iki hükümetin de ortak mülkiyeti ile yönetiminde olacak ortak bir yatırım fonu kurulacağını belirtti.

Şmıgal, Ukrayna'nın maden kaynaklarının Ukrayna'nın mülkiyetinde kalmaya devam edeceğini ve ABD'nin mülkiyetine devredilmeyeceğini vurguladı.

Anlaşmaya göre Ukrayna, doğal kaynaklarından gelecekte elde edeceği gelirin yüzde 50'sini fona aktarırken, ABD ise Ukrayna'nın toparlanmasını desteklemek üzere finansman sağlayacak.