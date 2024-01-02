 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna ve İngiltere liderleri Karadeniz'deki saldırıları ve barış formülünü ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna ve İngiltere liderleri Karadeniz'deki saldırıları ve barış formülünü ele aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Sunak, telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırıları ve Ukrayna barış formülü konulu toplantıyı ele aldı. Sunak, Zelenskiy'e başsağlığı dileyerek İngiltere'nin Ukrayna'ya 2024'te de desteğini sürdüreceğini belirtti. Görüşmede, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı hava savunma sistemleri ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki başarılı karşı saldırıları da ele alındı. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik hava saldırıları hakkında bilgi verdi ve Ukrayna ordusunun savunma alanında işbirliğini güçlendirmeyi planladıklarını ifade etti. Ayrıca, liderler Davos'ta yapılacak Ukrayna barış formülü konulu toplantıya hazırlık yapma konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Ukrayna ve İngiltere liderleri Karadeniz\'deki saldırıları ve barış formülünü ele aldı
02.01.2024 - 21:35,
Abone Ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın Karadeniz'deki karşı saldırıları ve Davos'ta yapılacak Ukrayna barış formülü konulu toplantıyı ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numaradan yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve Sunak telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'da Noel döneminde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Zelenskiy'e başsağlığı dileyen Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya 2024'te de desteğini sürdüreceğini söyledi.

İngiltere'nin sağladığı hava savunma sistemlerinin katkısı ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki başarılı karşı saldırılarının da ele alındığı görüşmede Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri, sivil ve diplomatik alanda verdiği desteğin detaylarını anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sunak'a, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik hava saldırıları hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, "Son 5 günde düşman, Ukrayna'ya en az 500 füze ve insansız hava aracı gönderdi." ifadesini kullandı.

Görüşmede Ukrayna ordusunun hava savunma ve uzun menzilli yeteneklerinin daha da güçlendirilmesine odaklanarak savunma alanında işbirliğini ele aldıklarını belirten Zelenskiy, ayrıca Davos'ta yapılacak Ukrayna barış formülü konulu dördüncü danışmanlar toplantısı öncesi tutumları koordine ettiklerini, liderler düzeyinde küresel barış zirvesine hazırlıklarını görüştüklerini bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Volodimir Zelenskiy, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna ve İngiltere liderleri Karadeniz'deki saldırıları ve barış formülünü ele aldı - Son Dakika


20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41
Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49
Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı

Son Dakika
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 21:52:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna ve İngiltere liderleri Karadeniz'deki saldırıları ve barış formülünü ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement