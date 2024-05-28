Ukrayna ve Portekiz Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Ukrayna ve Portekiz Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Ukrayna ve Portekiz Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Zelenskiy, Portekiz'in Ukrayna'ya askeri yardım taahhüdünü içeren anlaşmayı duyurdu. Anlaşma, savunma sanayi alanında işbirliği, istihbarat, dezenformasyonla mücadele ve diğer alanlarda işbirliğini öngörüyor. Portekiz, Ukrayna'nın ikili güvenlik anlaşması imzaladığı 12. ülke oldu.

28.05.2024 20:59
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Başbakan Montenegro ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşme kapsamında Montenegro ile Ukrayna ve Portekiz arasında ikili güvenlik anlaşması imzaladıklarını kaydeden Zelenskiy, "Anlaşma Portekiz'in bu yıl Ukrayna'ya en az 126 milyon avro askeri yardımda bulunma taahhüdünü içeriyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Portekiz'in F-16 savaş uçakları ve deniz kuvvetleri koalisyonlarının yanı sıra topçu mühimmatı tedariki, mayın temizleme ve deniz güvenliği programlarına katılımını teyit ettiği bilgisini paylaştı.

Anlaşmanın ayrıca iki ülke arasında savunma sanayi alanında işbirliği, istihbarat, dezenformasyonla mücadele ve diğer alanlarda işbirliğini öngördüğünü kaydeden Zelenskiy, "Siyasi alanda Portekiz, Ukrayna'nın Barış Formülü'ne, saldırganın adalete teslim edilmesine, Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların iadesine ve Rus saldırganlığının yol açtığı zararlar için tazminat mekanizmasının kurulmasına yönelik desteğini yineliyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna ve Portekiz'in NATO'ya katılım yolunda ülkesini desteklemeye yönelik çabaları koordine edeceğini ve güçlendireceğini belirtti.

Portekiz, Ukrayna'nın ikili güvenlik anlaşması imzaladığı 12. ülke oldu. Ukrayna daha önce İngiltere, Almanya, Danimarka, Kanada, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Letonya, İspanya, Fransa ve Belçika ile ikili güvenlik anlaşmazı imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna ve Portekiz Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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