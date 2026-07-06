Ukrayna'ya Hava Savunma Desteği NATO Zirvesi'nde Ele Alınacak - Son Dakika
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Ukrayna'ya Hava Savunma Desteği NATO Zirvesi'nde Ele Alınacak

06.07.2026 13:14
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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'ya hava savunma desteği için NATO Zirvesi'ni işaret etti.

(ANKARA) - AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Kiev'e yönelik son hava saldırısının ardından Ukrayna'ya daha fazla hava savunma desteğinin, bu hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ele alınacağını açıkladı.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Rus rejimi, başkenti hedef alan 400'den fazla İHA ve füze ile sivillere yönelik ayrım gözetmeyen hava saldırılarını bir kez daha gerçekleştirdi. Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bunu bu hafta Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ele alacağız."

Geçen hafta, Ukrayna'nın gelişmiş insansız hava aracı teknolojisiyle savunmasını güçlendirmek amacıyla sağlanan 90 milyar avroluk kredi paketinin ilk 4 milyar avroluk dilimini aktardık.

Yakında daha fazlası gelecek. Ayrıca önümüzdeki günlerde 21. yaptırım paketini sonuçlandırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Rusya kan dökülmesini sona erdirene kadar üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'ya Hava Savunma Desteği NATO Zirvesi'nde Ele Alınacak - Son Dakika

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