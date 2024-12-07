Ukrayna'ya Rus Saldırısı: 12 Ölü, 39 Yaralı

Güncel

KİEV, 7 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın cuma günü Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre güdümlü hava bombalarının ülkenin güneyindeki Zaporijya kentinde infilak etmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından bir benzin istasyonunda yangın çıktı.

250 metrekarelik bir alana yayılan ve 6 araca zarar veren alevler söndürüldü.

Ukrayna'nın orta kesimlerindeki Kryvyi Rih kentinin savunma konseyi başkanı Oleksandr Vilkul ise, kentte bulunan bir sivil idare binasına isabet eden balistik füzenin, 2 kişinin hayatına kaybetmesine ve 19 kişinin yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Vilkul, saldırıda 6 apartmanın, 5 müstakil evin ve birkaç aracın da hasar gördüğünü belirtti.