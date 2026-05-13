Ukrayna'ya Yoğun Rus Hava Saldırısı!
Ukrayna'ya Yoğun Rus Hava Saldırısı!

13.05.2026 19:36
Rus ordusu, Ukrayna'nın kritik hedeflerine yönelik geniş çaplı hava saldırılarına başladı. 800 SİHA fırlatıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR), Rus ordusunun ülkedeki kritik hedeflere yönelik yoğun ve uzun süreli hava saldırısı başlattığını bildirdi.

GUR'a ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı başlattığı belirtildi.

Ukrayna'nın farklı bölgelerine doğru çok sayda silahlı insansız hava aracının (SİHA) fırlatıldığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'daki kritik hedeflere yönelik uzun süreli ve kombine bir hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun amacının, SİHA'lar kullanarak Ukrayna hava savunma sistemlerini "meşgul etmek" olduğu kaydedildi.

Rusya'nın daha sonra havadan ve denizden seyir ve balistik füzeleri fırlatarak saldırıları sürdürmeyi planladığı savunulan açıklamada, "Moskova, özellikle enerji, askeri-sanayi tesisleri ve hükümet binaları olmak üzere büyük şehirlerin kritik altyapısı ve sivil tesislerini hedef alıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Rus ordusu, Ukrayna'ya şimdiye kadar yaklaşık 800 SİHA fırlattı"

Ülkesine yönelik başlatılan yoğun hava saldırısına sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıda farklı bölgelerin hedef alındığını bildirdi.

Zelenskiy, devam eden saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 6 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırılar sırasında şimdiye kadar 800'e yakın SİHA'nın ülkesine fırlatıldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ülkemizin hava sahasına daha fazla insansız hava aracı girmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en uzun süren saldırılarından birinin, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) merakla beklenen Çin ziyaretine denk gelmesi kesinlikle tesadüf değildir. Rusya, bu zorlu jeopolitik dönemde açık şekilde genel siyasi manzarayı bozmaya ve Ukraynalıların can kayıplarıyla altyapısı pahasına kendi kötülüğüne dikkati çekmeye çalışıyor."

Zelenskiy, Rusya'nın bugün ülkesinde hedef aldığı bölgelerin, NATO üyesi olan ülkelerin sınırlarına yakın olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

