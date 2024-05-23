Ukraynalı askeri personel F-16 bakım eğitimini tamamlayarak ülkeye dönüyor

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KİEV, 23 Mayıs (Xinhua) -- F-16 savaş uçaklarının bakımına yönelik Hollanda'daki eğitimlerini tamamlayan Ukraynalı askeri personel ülkelerine geri dönüyor.

Devlete ait Ukrinform haber ajansının Çarşamba günü yayımladığı habere göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ilya Yevlash, ilk F-16 bakım uzmanlarının Ukrayna'daki diğer personelle deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Yevlash, Ukrayna'nın F-16 jetleri için altyapıyı düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

Sözcü, "Hava sahasında çeşitli görevler yürütebilecek olan bu uçakların gelişini bekliyoruz" dedi.

Yevlash, Ukrayna'nın F-16'ları hava savunma amacıyla ve Rusya'nın askeri mevzileri ile lojistik güzergahlarına hava saldırıları düzenlemek için kullanacağını kaydetti.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Ukraynalı 10 askeri personelin Hollanda'da F-16 savaş uçağı bakım eğitimini tamamladığı bildirildi.