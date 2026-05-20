Ukraynalı Çocuklar Savaşın Zorluklarını Unutuyor

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

(KİEV) - Artek Uluslararası Çocuk Merkezi'ndeki Türk Stüdyosu'nda faaliyetlere katılan Ukraynalı bir çocuk, "Savaş hayatıma çok fazla zorluk getirdi ama bir taraftan da hayatın devam etmesi gerekiyor. Böyle etkinliklerle biraz da olsa unutuyorum savaşı" dedi.

1925 yılında Kırım'da kurulan, 2014'te Kırım'ın işgalinin ardından çalışmalarını Kiev'de sürdüren Artek Uluslararası Çocuk Merkezi, çocuk kampları alanında çocuklara kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunma imkanı veriyor. Merkez, savaş koşullarında travma yaşamış, öksüz, yetim, düşük gelirli ailelerin çocukları başta olmak üzere yılda 15 binden fazla çocuğun rehabilitasyonuna destek veriyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu bir grup Türk gazeteci Merkezi ziyaret etti.

"SAVAŞIN AİLEM İÇİN BİTMESİNİ İSTİYORUM"

11 yaşındaki bir çocuk, yaklaşık bir haftadır bu kampta olduğunu ve her şeyden çok mutlu olduğunu söyledi. Savaşın bitmesini isteyen öğrenci, "Aslında ailem, akrabalarım Donetsk bölgesinde. Savaş biter bitmez onlara kavuşmak ve savaşın ailem için bitmesini istiyorum. Savaş hayatıma çok fazla zorluk getirdi ama bir taraftan da hayatın devam etmesi gerekiyor. Böyle etkinliklerle biraz da olsa unutuyorum savaşı" ifadelerini kullandı.

Merkez'de öğretmen olan ve seramik dersleri veren Olga, çocukluk yıllarının barış içinde olduğunu ama gençliğinin savaşta geçtiğini söyledi. Olga, "Burada çalışarak daha fazla çocuğun bir hafta, iki hafta dahi olsa barış ortamını görmesini istiyorum. Çünkü bu gerçekten de insan hayatına çok fazla etki ediyor. Savaşın en büyük etkisi, bende vatanseverlik ve milliyetçilik duygularının oluşmasına neden oldu" diye konuştu.

"15 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUN TEMEL SAĞLIK MUAYENESİNDEN GEÇMESİNİ SAĞLADIK"

TİKA, Artek Uluslararası Çocuk Merkezi bünyesinde kurulan Türk Stüdyosu'nun etkinliğini artırmak üzere geleneksel Türk nakışı, motifleri ve el sanatlarının öğrenilmesi; çömlekçilik, halıcılık ve diğer kültürel öğelerin tanıtımı ile kültürel ve eğitsel etkinliklerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ekipman ve malzemeleri temin etti.

TİKA'nın Ukrayna'da 1995 yılından beri 580 proje ve faaliyet hayata geçirdiğini söyleyen TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Yahya Kemal Tunca, savaş sonrası dönemde 40'tan fazla projelerinin olduğunu kaydetti. Tunca, sağlık, eğitim ve acil insani yardımların öne çıkarılan alanlardan olduğunu belirterek, "Bugün de Artek Uluslararası Çocuk Merkezi'ndeyiz. Bu merkezde 2024 yılında buradaki sağlık tesisinin tüm ekipmanlarını sağlayarak yılda 15 binden fazla çocuğun temel sağlık muayenelerinden geçmesini sağladık. Çok da güzel sonuç verdi. Geçtiğimiz seneki verilere göre dört bine yakın çocukta bazı sağlık sorunlarına, bulgularına rastladım. Aynı zamanda tabii bunun bir de zihinsel rehabilitasyon, psikolojik rehabilitasyon süreci vardır. Onun için de buradaki kültürel etkinliklerin kalitesinin arttırılması için buradaki stüdyolara ekipman desteklerinde bulunduk" şeklinde konuştu.

Tunca, buradaki stüdyolara Türk stüdyosu ekleyerek buradaki rehabilitasyon süreçlerinde Türk kültürünün, Türk sanatının, Türk dilinin de tanıtılması vesilesini yarattıklarını söyledi.

Kiev Doğu Dilleri Okulu'nda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Tunca, "Orada yaklaşık 100 çocuk Türkçe öğreniyor. Türkçe öğretim sınıflarının modernizasyonunu, donanımlarını sağlayarak orada sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi için gerekli koreografi salonlarının da modern bir hale gelmesi için çalışmalarımızı başlattık. Çok yakın zamanda orayı da teslim etmiş olacağız" dedi.