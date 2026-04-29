Ukraynalı Lena Komanenkova Müslüman oldu, Meryem ismini aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukraynalı Lena Komanenkova Müslüman oldu, Meryem ismini aldı

29.04.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Müftülüğü'ne başvuran Ukrayna uyruklu Lena Komanenkova, ihtida merasimiyle Müslüman olarak Meryem ismini aldı. Oğlunun bebek arabasından düşmesi sonrası camiye girip dua etmesiyle İslam'a ilgisi artan Komanenkova, 'Müslüman olduktan sonra yogaya ihtiyaç duymuyorum, Rabbimin ibadeti bana yetiyor' dedi.

Ukrayna'da yaşayan Lena Komanenkova, Antalya'ya yaptığı ziyaretler sırasında İslamiyet'e ilgi duymaya başladı. Oğlu Emir'in 1 yaşındayken bebek arabasından düşmesinin ardından camiye girip dua eden Komanenkova, bu olaydan sonra İslamiyet'i daha yakından tanımak istedi. Türkiye'de edindiği arkadaşlarının da desteğiyle Müslüman olmaya karar veren Komanenkova, Antalya İl Müftülüğü'ne başvurdu. Komanenkova için Şehzade Korkut Camii'nde KİM Vakfı üyeleri ve ailesinin katılımıyla ihtida merasimi düzenlendi. Merasimde Antalya İl Müftü Vekili Talat Özmet, Komanenkova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel bilgiler verdi. Ardından Kelime-i Şehadet getiren Komanenkova, Müslüman olarak 'Meryem' ismini aldı.

42 yaşındaki Lena Meryem Komanenkova, İslamiyet'e yöneliş sürecinin oğlunun yaşadığı bir olaydan sonra başladığını ifade etti. Oğlu Emir'in 2 buçuk yaşında olduğunu belirten Komanenkova, 'Oğlum Emir 1 yaşındayken bebek arabasından düştü. O olaydan sonra sadece camiye girmek istedim. Camiye girip İslamiyet'i tanımak istedim, içime öyle doğdu' diye konuştu. Daha önce de İslamiyet'e ilgi duyduğunu anlatan Komanenkova, Antalya'da tanıştığı Betül isimli arkadaşının bu süreçte kendisine destek olduğunu söyledi. Komanenkova, 'Yaklaşık 1 yıl önce Betül adlı arkadaşımla Antalya'da tanıştım. Bana, 'Sana nasıl yardımcı olabilirim?' dedi. Ardından bu serüven başladı. Camiye geldim ve Allah'a dua ettim, 'İnşallah bu dinle şereflenirim' diye kalbimden geçirdim' ifadelerini kullandı.

Arkadaşı Betül'ün kendisini imamla tanıştırdığını belirten Komanenkova, 'Betül kardeşim beni imamla tanıştırdı. İmam da bana Meryem ismini verdi. Ondan sonra İslamiyet'e daha fazla ilgi duymaya başladım' dedi. Annesinin Müslüman olmadığını ancak kendisine saygı duyduğunu dile getiren Komanenkova, 'Annem Müslüman olmadığı halde bana saygı duyuyor, beni destekliyor ve benimle her seferinde camiye geliyor. Şimdi İslamiyet hakkında daha fazla bilgiye sahibim. Artık daha kolay anlayabiliyorum elhamdülillah' diye konuştu.

Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği dönemlerde bazı zorluklar yaşadığını anlatan Komanenkova, 'Ukrayna'dan Türkiye'ye gelince zorluklar çekiyordum. Ukrayna'da yaşamak zor geldi. O zaman Müslüman olmaya karar verdim. Artık kendimi daha iyi ve daha sakin hissediyorum. Önce hissettim, sonra gördüm. Şu an Ukrayna'da yaşıyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda Rabbim Türkiye'de yaşamayı nasip eder. Türkiye'de yaşamayı çok istiyorum. 2024 yılında Emir 7 aylıkken ilk kez Türkiye'ye geldik. Oğlum olmadan önce de ona Emir adını vermek, İslamiyet'i bilmek istedim. O yüzden Emir ismini koydum. Sonradan Allah bana Müslüman olmayı nasip etti. Emir ismini ve Türkiye'yi çok seviyorum' dedi.

Online eğitimle kadınlara jimnastik dersi verdiğini söyleyen Komanenkova, Müslüman olduktan sonra hayatında manevi açıdan büyük bir değişim yaşadığını ifade etti. Komanenkova, 'Müslüman olduktan sonra yogaya ihtiyaç duymuyorum, Rabbimin ibadeti bana yetiyor. Online eğitimle kadınlara jimnastik dersi veriyorum' diye konuştu. Merasimin sonunda İl Müftü Vekili Talat Özmet, Meryem ismini alan Komanenkova'yı tebrik etti. Özmet, Komanenkova'ya ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Ukraynaca mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 11:10:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.