Ukraynalı Öğretmen Safranbolu\'da Müslüman Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesine ziyaret için gelen Ukraynalı öğretmen Oksana Stakhovska, Müslüman olup Sena ismini aldı.

Safranbolu Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı kadın, Müftülüğe müracaat ederek Müslüman olmak istediğini beyan etti.

Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Stakhovska'ya İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verdi.

Bostancı ve şahitlerin huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Stakhovska, Sena ismini aldı.

Stakhovska'ya, ihtida belgesinin yanında Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye edildi.