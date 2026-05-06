Ukraynalı Yoga Eğitmeni Meryem Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukraynalı Yoga Eğitmeni Meryem Oldu

Ukraynalı Yoga Eğitmeni Meryem Oldu
06.05.2026 01:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukraynalı yoga eğitmeni Olena Komanenkova, Antalya'da cami ziyaretleriyle İslamiyet'e ilgi duydu.

Antalya'da İslamiyet'e olan ilgisi cami ziyaretleriyle artan Ukraynalı yoga eğitmeni Olena Komanenkova, Müslüman olarak Meryem adını aldı.

Uzun yıllar İslamiyet'e ilgi duyan Komanenkova, ilk kez 2024'te geldiği Antalya'da camileri gezerek İslamiyet'i yakından tanıma fırsatı buldu.

Bu süreçte oğlu Emir'in kaza geçirmesi üzerine kendini iyi hissettiği için camilere daha çok giden Ukraynalı kadın, Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camisi'ni ziyareti sırasında Kültürlerarası İletişim Merkezi (KİM) Vakfı gönüllüleriyle tanıştı.

Gönüllülerden ve cami imamından İslam hakkında aldığı bilginin ardından Müslüman olmaya karar veren ve "Meryem" adını seçen Komanenkova için aynı camide ihtida merasimi düzenlendi.

Antalya Müftü Vekili Talat Özmet, Akdeniz Üniversitesi Cami imam hatibi Mehmet Koşuk, KİM Vakfı Antalya Sorumlusu Abdullah Aykut, cami cemaati ve Komanenkova'nın arkadaşlarının yer aldığı merasim Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Özmet'in kendisine İslam'ın şartları ve iman esasları hakkında bilgi vermesi sonrası şehadet getiren Komanenkova, Müslüman oldu.

Burada konuşan Özmet, İslam'ın önceki günahları silip yok ettiğine inandıklarını ifade ederek, "Kardeşimiz şu anda tertemiz bir amel defterine sahip oldu. Rabb'imiz, Meryem kardeşimizi ölünceye kadar iman üzere, İslam üzere eylesin." dedi.

"Yıllar önce İslam'a merakım başladı"

İhtida belgesini alan Komanenkova, gazetecilere, yıllar önce İslam'a merakının başladığını, bu nedenle oğluna da Emir ismini verdiğini söyledi.

Oğlu Emir ile 7 aylıkken Türkiye'ye geldiklerini ve bir süre sonra oğlunun kaza geçirdiğini anlatan Komanenkova, oğlunun rahatsızlığı sürecinde camilere gitme isteği duyduğunu ve cami ziyaretlerine başladığını kaydetti.

Komanenkova, ziyaretlerin İslamiyet'e olan ilgisini artırdığını belirterek, "Camiye geldiğim zamanlarda 'İnşallah bu dinle şereflenirim.' diye dua ediyordum." ifadesini kullandı.

Bir cami ziyareti sırasında tanışarak arkadaş olduğu birinin kendisini cami imamıyla görüştürdüğünü, sonrasında Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Komanenkova, şöyle konuştu:

"Ukrayna'da yaşıyorum ama Türkiye'de yaşamayı çok istiyorum. Lisede bir rahatsızlık geçirdim, o yüzden spora ve yogaya başladım. Daha sonra bunun derslerini vermeye başladım. Müslüman olduktan sonra artık yogaya ihtiyaç duymuyorum, Rabb'ime ibadet etmek yetiyor bana. Artık kızlara yönelik online cimnastik dersi veriyorum."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı Yoga Eğitmeni Meryem Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:20:45. #7.12#
SON DAKİKA: Ukraynalı Yoga Eğitmeni Meryem Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.