 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukraynalı Yüzücü Aleksia Yılmaz, Türk Vatandaşı Olup Olimpiyatlara Katılmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı Yüzücü Aleksia Yılmaz, Türk Vatandaşı Olup Olimpiyatlara Katılmayı Hedefliyor

Rusya'nın ülkesini işgali sonrası babası ile Edirne'ye gelen Aleksia Yılmaz, Türk vatandaşı olup milli takımla olimpiyatlara katılmayı hedefliyor. Yüzmeye babasının teşvikiyle başlayan Aleksia, Edirne'de antrenmanlarına devam ediyor. Aleksia'nın hedefi Türkiye şampiyonu olmak ve 2028'de olimpiyatlara katılmak.

Ukraynalı Yüzücü Aleksia Yılmaz, Türk Vatandaşı Olup Olimpiyatlara Katılmayı Hedefliyor
22.01.2024 - 14:41,
Abone Ol

Rusya'nın ülkesini işgali sonrası babası ile geldiği Edirne'de yüzmeye devam eden Ukraynalı Aleksia Yılmaz, Türk vatandaşı olup milli takımla olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Denizcilik sektöründe çalışan Atıl Yılmaz, 2003'te iş için gittiği Ukrayna'nın Donetsk kentinde eski bir yüzücü olan Yulya Yanchevskaya ile evlendi. Çiftin 2006 yılında Aleksia ismini verdikleri kızları doğdu.

Annesinin girişimleriyle yüzmeye başlayan Aleksia, Donetsk'de ayrılıkçıların başlattığı olaylar nedeniyle çalışmalarını zor şartlarda sürdürdü.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeden ayrılarak Edirne'ye gelen Aleksia, savaş nedeniyle kısa süre ara verdiği antrenmanlarına DSİ Spor Kulübünde antrenör Uğur Sivrikaya ile devam etmeye başladı.

Aleksia Yılmaz: "2022'de babamla Türkiye'ye geldim"

Aleksia Yılmaz, AA muhabirine, antrenör olan annesinin teşvikiyle 6 yaşında yüzmeye başladığını söyledi.

Donetsk'de yaşanan olaylar nedeniyle annesinin desteğiyle yüzmeye devam edebildiğini belirten Aleksia, "Sabah 06.00'da antrenmana gidiyordum, patlamalar oluyordu. Evimizin yanındaki binada da bir patlama meydana gelmişti. Korkuyor, koridorda uyuyordum. 2022'de babamla Türkiye'ye geldim. Yüzmeye yeniden başladım." dedi.

Aleksia, Edirne'de son katıldığı yarışta 50 metre kurbağalamada 33.88'lik derecesiyle Türkiye 3'üncüsü olduğunu dile getirdi.

Daha iyi dereceler elde ederek ilerlemeyi hedeflediğini ifade eden Aleksia, "İlk önce Türk vatandaşı olup, Türkiye şampiyonu olmak, daha sonra da 2028'de olimpiyatlara katılmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Baba Atıl Yılmaz: "Edirne bize sahip çıktı"

Baba Atıl Yılmaz da kızının, yüzme sevgisini annesinden aldığını söyledi.

Rusya'nın 2022'deki işgali nedeniyle kızıyla birlikte Edirne'ye geldiklerini belirten Yılmaz, "Kızımı Türkiye'ye getirme hayalim, savaş gibi kötü bir nedenle de olsa gerçek oldu. Biz buraya geldikten sonra da zorluklarla karşılaştık ama Edirne bize sahip çıktı. Kızıma denklik verildi, DSİ'de yüzme antrenmanlarına katılma imkanı buldu. Böyle bir havuz bizim büyük şansımız. En büyük şansımız da Uğur Hoca'mız. İnşallah büyük başarılarla bu güzellikleri taçlandırırlar." diye konuştu.

Yılmaz, 2022 Nisan'da geldikten sonra vatandaşlık için işlemlere başladıklarını, kızının Türk vatandaşı olması için çalıştığını anlattı.

Antrenör Uğur Sivrikaya: "Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak"

Antrenör Uğur Sivrikaya da Aleksia ile antrenman için kulübün havuzuna geldiğinde tanıştıklarını, ardından birlikte çalışmaya başladıklarını belirtti.

Aleksia Yılmaz'ın seçmelerde Türkiye 2'nciliğine kadar çıkma başarısı gösterdiğini ifade eden Sivrikaya, şöyle konuştu:

"Son yarışta hasta olduğu için çekilmek zorunda kaldı. Sadece 1 yarışta performansını görebildik. Mart ayında yapılacak Uluslararası 5. Edirne Kupası'nda hem milli takım hem olimpiyat akredite yarışı için yarışacağız. Orada hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Derecelerimizi uluslararası seviyeye getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurbağalama branşında kaliteli dereceler elde edebiliyoruz. Bunun yanında kelebekte de geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz olimpiyat akreditesi almak ve onun Türk vatandaşı olup ülkemizi temsil etmesini istiyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yılmaz Türk, Türkiye, Edirne, Uluslararası, Göçmenler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı Yüzücü Aleksia Yılmaz, Türk Vatandaşı Olup Olimpiyatlara Katılmayı Hedefliyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:13:53. #1.11#
SON DAKİKA: Ukraynalı Yüzücü Aleksia Yılmaz, Türk Vatandaşı Olup Olimpiyatlara Katılmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement