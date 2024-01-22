Ukraynalı Yüzücü Aleksia Yılmaz, Türk Vatandaşı Olup Olimpiyatlara Katılmayı Hedefliyor

Rusya'nın ülkesini işgali sonrası babası ile geldiği Edirne'de yüzmeye devam eden Ukraynalı Aleksia Yılmaz, Türk vatandaşı olup milli takımla olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Denizcilik sektöründe çalışan Atıl Yılmaz, 2003'te iş için gittiği Ukrayna'nın Donetsk kentinde eski bir yüzücü olan Yulya Yanchevskaya ile evlendi. Çiftin 2006 yılında Aleksia ismini verdikleri kızları doğdu.

Annesinin girişimleriyle yüzmeye başlayan Aleksia, Donetsk'de ayrılıkçıların başlattığı olaylar nedeniyle çalışmalarını zor şartlarda sürdürdü.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeden ayrılarak Edirne'ye gelen Aleksia, savaş nedeniyle kısa süre ara verdiği antrenmanlarına DSİ Spor Kulübünde antrenör Uğur Sivrikaya ile devam etmeye başladı.

Aleksia Yılmaz: "2022'de babamla Türkiye'ye geldim"

Aleksia Yılmaz, AA muhabirine, antrenör olan annesinin teşvikiyle 6 yaşında yüzmeye başladığını söyledi.

Donetsk'de yaşanan olaylar nedeniyle annesinin desteğiyle yüzmeye devam edebildiğini belirten Aleksia, "Sabah 06.00'da antrenmana gidiyordum, patlamalar oluyordu. Evimizin yanındaki binada da bir patlama meydana gelmişti. Korkuyor, koridorda uyuyordum. 2022'de babamla Türkiye'ye geldim. Yüzmeye yeniden başladım." dedi.

Aleksia, Edirne'de son katıldığı yarışta 50 metre kurbağalamada 33.88'lik derecesiyle Türkiye 3'üncüsü olduğunu dile getirdi.

Daha iyi dereceler elde ederek ilerlemeyi hedeflediğini ifade eden Aleksia, "İlk önce Türk vatandaşı olup, Türkiye şampiyonu olmak, daha sonra da 2028'de olimpiyatlara katılmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Baba Atıl Yılmaz: "Edirne bize sahip çıktı"

Baba Atıl Yılmaz da kızının, yüzme sevgisini annesinden aldığını söyledi.

Rusya'nın 2022'deki işgali nedeniyle kızıyla birlikte Edirne'ye geldiklerini belirten Yılmaz, "Kızımı Türkiye'ye getirme hayalim, savaş gibi kötü bir nedenle de olsa gerçek oldu. Biz buraya geldikten sonra da zorluklarla karşılaştık ama Edirne bize sahip çıktı. Kızıma denklik verildi, DSİ'de yüzme antrenmanlarına katılma imkanı buldu. Böyle bir havuz bizim büyük şansımız. En büyük şansımız da Uğur Hoca'mız. İnşallah büyük başarılarla bu güzellikleri taçlandırırlar." diye konuştu.

Yılmaz, 2022 Nisan'da geldikten sonra vatandaşlık için işlemlere başladıklarını, kızının Türk vatandaşı olması için çalıştığını anlattı.

Antrenör Uğur Sivrikaya: "Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak"

Antrenör Uğur Sivrikaya da Aleksia ile antrenman için kulübün havuzuna geldiğinde tanıştıklarını, ardından birlikte çalışmaya başladıklarını belirtti.

Aleksia Yılmaz'ın seçmelerde Türkiye 2'nciliğine kadar çıkma başarısı gösterdiğini ifade eden Sivrikaya, şöyle konuştu:

"Son yarışta hasta olduğu için çekilmek zorunda kaldı. Sadece 1 yarışta performansını görebildik. Mart ayında yapılacak Uluslararası 5. Edirne Kupası'nda hem milli takım hem olimpiyat akredite yarışı için yarışacağız. Orada hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Derecelerimizi uluslararası seviyeye getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurbağalama branşında kaliteli dereceler elde edebiliyoruz. Bunun yanında kelebekte de geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz olimpiyat akreditesi almak ve onun Türk vatandaşı olup ülkemizi temsil etmesini istiyoruz."