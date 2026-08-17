Ula'da Yangın Söndürüldü
Muğla'nın Ula ilçesindeki ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Muğla'nın Ula ilçesinde ahır ve çatısındaki saman deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Portakallık Mahallesi'nde ahırda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu ahırda ve çatıdaki saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.
Çok sayıda saman balyasının zarar gördüğü yangın, ahırda da hasara yol açtı.
Kaynak: AA
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