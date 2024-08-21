ULAK Haberleşme, 5G Teknolojisi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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ULAK Haberleşme, 5G Teknolojisi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı

ULAK Haberleşme, gelecek yıl ihalesi yapılıp, 2026 itibarıyla kullanıma sunulması planlanan 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla girilebilmesi amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

21.08.2024 11:16
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ULAK Haberleşme, gelecek yıl ihalesi yapılıp, 2026 itibarıyla kullanıma sunulması planlanan 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla girilebilmesi amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

AA muhabirinin, ULAK Haberleşme AŞ'den edindiği bilgiye göre, kurulduğu günden bu yana yerli ve milli ürünler geliştiren şirket, endüstriyel kuruluşlar ve operatörlerle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde 3 bine yakın 4,5G baz istasyonuyla hizmet veren ULAK Haberleşme, sabit direklere kurulan yerli ve milli 4,5G baz istasyonunu taşınabilir hale getirerek, kapsama alanının genişletilmesiyle ülkenin dijital dönüşüm sürecine de katkı sağlıyor.

Afet ve acil durum senaryolarına yönelik geliştirilen "taşınabilir baz istasyonu" çözümüyle farklı araçlarla entegrasyon ve ihtiyaç olan bölgelerde hizmet sunan ULAK Haberleşme, 5G geliştirme çalışmaları kapsamında mevcut 4,5G altyapısının en verimli şekilde 5G'ye geçirilmesi için çalışmalara odaklandı.

Dış ve bina içi sahada 5G teknolojisine ilişkin deneme çalışmaları yapan şirket, hava ara yüzünde yüksek hız sonuçlarına ulaştı.

Ayrıca 4T4R radyo ürünleri 5G ile de uyumlu olacak şekilde operatör ticari sahalarında ürünleştirilirken 5G'nin en zorlayıcı teknolojilerinden olan "massive MIMO" teknolojisinde radyo geliştirmelerine devam ediliyor.

ULAK Haberleşme, 4,5G ve 5G baz istasyonu NSA mod saha testlerine devam ediyor. Sadece 5G (SA mod) baz istasyonuyla da kapalı devre özel şebekelerde (Mobile Private Network) saha denemelerine yakın zamanda başlanacak.

4,5G'ye göre yaklaşık 10 kat daha hızlı olan 5G için baz istasyonu ve radyo ürünlerinin saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçtan uca kablosuz haberleşme sistemlerine ilişkin çalışmalara başlayacak şirket, 5G teknolojisinin kapalı devre özel şebekelerde ülkeye yayılması adına etkin rol ve sorumluluk üstleniyor.

6G için de stratejik adımlar

ULAK Haberleşme, 5G'nin en önemli çalışma alanlarından olan kapalı devre mobil şebekeler için yerli ve milli imkanlarla ürünleşme ve saha denemelerine ilişkin çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, teknolojiye yön verme vizyonuyla patent çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, 6G patentlerinin sadece alındıkları ülkede koruma sağladığı göz önünde bulundurularak, her ülke için ayrı patent başvuruları yapılıyor.

Yerli ekosistem girişimlerini de destekleyerek 6G teknolojisiyle global düzlemde söz sahibi olmayı hedefleyen ULAK Haberleşme, 5G stratejisinin Türkiye'nin güçlü imalat sanayisi sayesinde yerli ve milli olarak tanımlanmasını, ekosistem paydaşları arasında senkronizasyonu sağlanarak son kullanıcıya hitap edilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA

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