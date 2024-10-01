Ulan Batur’a Yeni Yutong Otobüsleri Geldi

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ULAN BATUR, 1 Ekim (Xinhua) -- Çinli otobüs üreticisi Yutong tarafından üretilen 20 körüklü otobüs, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'un toplu taşıma sisteminde hizmet vermeye başladı.

Ulan Batur Belediyesi İdaresi Salı günü yaptığı açıklamada, "Toplam 30 adet Yutong U18 körüklü otobüs satın almayı planlıyoruz. Bunlardan 20 tanesi geldi ve Pazartesi gününden bu yana faaliyette" denildi. Kalan 10 otobüsün de yakında Moğolistan'a nakledilmesi bekleniyor.

Otobüsler, Ulan Batur'daki en popüler toplu taşıma aracı olma özelliğini taşıyor. Toplu taşıma sisteminde reform çabalarının bir parçası olarak Moğolistan, bu yılın başlarında 600 Yutong otobüsü satın aldı. Şu anda şehirde toplu taşıma için 1.180'den fazla otobüs kullanılıyor.

Yetkililer, toplu taşıma reformuyla daha fazla kent sakininin toplu taşımayı tercih etmesini teşvik ederek trafik yoğunluğunu azaltmayı umuyor. Ulan Batur'da trafik yoğunluğu uzun yıllardır önemli bir sorun teşkil ediyor.

Başlangıçta 500.000 sakini barındıracak şekilde inşa edilen kentin nüfusu şu anda 1,6 milyon civarında ve bu sayı ülkenin toplam nüfusunun yarısına tekabül ediyor.