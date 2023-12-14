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Ulaş Gölü kış mevsimiyle sessizliğe büründü - Son Dakika
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Ulaş Gölü kış mevsimiyle sessizliğe büründü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olan Ulaş Gölü, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sessizliğe gömüldü. Piknikçilerin, olta meraklılarının ve göçmen kuşların uğrak yeri olan göl çevresi boş kaldı.

Ulaş Gölü kış mevsimiyle sessizliğe büründü
14.12.2023 - 15:00,
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü, kış mevsiminin gelmesi, havaların soğumaya başlamasıyla sessizliğe büründü.

İlçe merkezinde bulunan göldeki tesisin işletmecisi Kemal Aslan, AA muhabirine, özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde piknikçilerin, olta meraklıların, yurt dışından gelen gurbetçilerin uğrak yeri olan göl çevresinin, kış mevsimiyle adeta sessizliğe büründüğünü söyledi.

Havaların soğumasıyla göl kıyısındaki piknik alanları ve kameriyelerin boş kaldığını ifade eden Aslan, "Havaların soğumasıyla Ulaş Gölü'nü mesken edinen göçmen kuşlar da gölü terk etti. Gölde az sayıda sakarmeke ve birkaç çeşit yaban kuşu kaldı. Gölün yüzeyi buz tutarsa diğer yaban kuşları da gider." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ulaş Gölü kış mevsimiyle sessizliğe büründü - Son Dakika
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