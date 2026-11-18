Sivas'ın Ulaş ilçesinde geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Ulaş Gölü, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte eski canlılığına geri döndü. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan türler listesinde yer alan elmabaş patka sürüleri, gölde yeniden yoğun şekilde görülmeye başlandı.

Sivas'ın önemli sulak alanlarından ve doğal güzelliklerinden olan Ulaş Gölü, geçen yıl etkili olan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Kuraklık, bölgedeki ekosistemi ve gölde konaklayan kuş popülasyonunu olumsuz etkiledi. Kuraklık döneminde gölde kuş türlerinde büyük oranda azalma yaşanırken, geçen yıl etkili olan yağışlar göle yeniden hayat verdi.

DOĞAL DENGE YENİDEN CANLANDI

Yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Ulaş Gölü, su kuşlarının yeniden uğrak noktası haline geldi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesinde (Kırmızı Liste) yer alan elmabaş patka sürülerinin yanı sıra yeşilbaş ve angıt türü ördekler gölde yoğun şekilde görülmeye başlandı. Kuşların göl yüzeyinde toplu halde yüzmesi ve zaman zaman suya dalarak beslenmesi dron kamerasıyla görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, Ulaş Gölü'ndeki yaban hayatının ve doğal dengenin yeniden canlandığını gözler önüne serdi.