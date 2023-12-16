 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ulaş ilçesinde kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş ilçesinde kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Esentepe Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. İlçede altyapısı tamamlanan yollarda 40 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyleyen İlbey, ihtiyaç duyulan mahallelere de kilit parke taşı döşediklerini belirtti. Çalışmaların hava şartları müsait olduğu zamana kadar devam edeceğini aktaran İlbey, ilçenin daha yaşanabilir ve modern hale getirilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti.

Ulaş ilçesinde kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
16.12.2023 - 11:53,
Abone Ol

Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Esentepe Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

İlçede altyapısı tamamlanan yollarda 40 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyleyen İlbey, ihtiyaç duyulan mahallelere de kilit parke taşı döşediklerini belirtti.

İlbey, çalışmaların hava şartları müsait olduğu zamana kadar devam edeceğini aktararak, "İlçemizi daha yaşanır ve modern hale getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünerek mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Turan İlbey, Esentepe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş ilçesinde kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
10:38
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?

Son Dakika
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 11:57:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaş ilçesinde kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement