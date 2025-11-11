Ulaş Karasu 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Parfüm Dolum Tesisini Önünde Açıklama Yaptı: Sorumlular, Yetkililer Hesap Vermeli

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Altuğ EKEN

(KOCAELİ) CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 7 işçinin yaralandığı parfüm dolum tesisinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Karasu, yetkililerin bir an önce hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Her yıl buna benzer facialar yaşıyoruz. Her yıl vatandaşlarımızı fabrikalarda, yangınlarda kaybediyoruz. Yetkililerin bir an önce bu çığlıklara ses vermesi, yani Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını siyaseten kendilerine rakip olacak belediye başkanlarını, Silivri zindanlarında tutanların öncelikle gelip yapmış oldukları bu düzensiz uygulamaların hesabını vermesi gerekiyor." dedi.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, beraberindeki CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ile birlikte sabah saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi'nde çöken ve aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği binadaki incelemelerinin ardından Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 7 işçinin yaralandığı parfüm dolum tesisinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Ulaş Karasu, beraberindeki heyetle birlikte yanan tesisin önünde açıklama yaptı.

"6 vatandaşımızı göz göre göre kaybettik"

Denetimsiz ve kontrolsüz üretimin faciayı da beraberinde getirdiğini söyleyen Karasu, "Burada üç çocuk işçi, altı vatandaşımızı kaybettik. Sigortaları yok. Sadece karın tokluğuna çalıştırılan, adeta kapalı cezaevine dönüştürülmüş işletmelerde iş güvenliği olmadan, yangın söndürme sistemleri, yangın merdiveni olmadan ve İŞKUR binasının yanında 6 vatandaşımızı göz göre göre kaybettik. Felaket geliyorum diyor. CİMER'e şikayetler yapılıyor, yetkililer uyarılıyor. Bölgedeki insanlar şikayet ediyorlar ama hiç kimse gelip gerekli müdahaleyi yapmıyor. Kaçak binalarda, kaçak üretimlerle, sigortasız işçiler, çocuk işçiler çalıştırarak bu ülkenin vatandaşları bunun bedelini canlarıyla ödemek zorunda kalıyorlar. Bölgeyi görüyorsunuz. Bir tarafta akaryakıt istasyonu, bir tarafta geri dönüşüm tesisi, yanda İŞKUR binası, yanında ise kaçak işletmeler. Buna yetkililer nasıl izin veriyor? Yetkililerin bunun hesabını vermesi gerekiyor." dedi.

"Yetkililerin hesap vermesi gerekiyor"

Bölgenin, Türkiye sanayisinin en önemli bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Karasu, "Ama burada denetim yok, kontrol yok, şikayetler ciddiye alınmıyor. Üretim olsun da ne üretilirse üretilsin anlayışı insanların canına, malına bedel ödemelerinin zorunda bırakılıyor. Yapılması gereken basit. Yetkililerin tabii ki hesap vermesi gerekiyor. Ama bugün sadece bürokraside yer alan İŞKUR, SGK müdürleriyle yetmez. Bu ruhsatları kim verdiyse, bu işletmelerin açılmasına kim göz yumduysa, yapılan şikayetleri kim görmezden geldiyse onların da çıkıp hesap vermesi gerekiyor. Onlardan da hesap sorulması gerekiyor. Bu şekilde bir imar planının nasıl oluşturulduğunu yerel yöneticilerin hesabını vermesi gerekiyor. Binaya çalışma ruhsatı verenlerin hesap vermesi gerekiyor. Gencecik çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın bu tarz, cezaevi koşullarında çalıştırılmasına kim göz yumuyorsa onun hesap vermesi gerekiyor." diye konuştu.

"Bunların hesabını tek tek soracağız"

Karasu, yurttaşların açlıkla yoksullukla sınandığını, günlük 600-700 lira yevmiyelerle kaçak koşullarda çalışmak zorunda bırakıldığını söyleyerek gençlerin eğitim alması gereken çağlarda, fabrikalarda ölüme mahkum edildiğini vurguladı. "Bunların hesabını tek tek soracağız" diyen Karasu, iktidarın 23 yıllık iktidarlık döneminde ülkeyi denetimsiz, kontrolsüz bir noktaya taşıdığını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Liyakatin olmadığı, insan canının bu kadar ucuz olduğu dünyada başka bir ülke kalmamıştır. Evet üreteceğiz ama üretirken de önce insan sağlığına, insanlarımızın sağlığına dikkat edeceğiz. Canını koruyacağız, mallarını koruyacağız ve her şeyden önemlisi daha denetimli, daha kontrollü tesisler üreteceğiz. Bakın yerleşim yerleriyle, sanayiler iç içe girmiş durumda. Yani bu ayrımın bir an önce yapılması gerekiyor. Bölgede kontrollerin derinleştirilmesi gerekiyor. Her yıl buna benzer facialar yaşıyoruz. Her yıl vatandaşlarımızı fabrikalarda, yangınlarda kaybediyoruz. Yetkililerin bir an önce bu çığlıklara ses vermesi, yani Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını siyaseten kendilerine rakip olacak belediye başkanlarını, Silivri zindanlarında tutanların öncelikle gelip yapmış oldukları bu düzensiz uygulamaların hesabını vermesi gerekiyor."

Taziye ziyaretinde bulundu

Karasu açıklamasının ardından beraberindeki heyetle birlikte yangın faciasında hayatını kaybeden Hanım Gülek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.