Ulaş Karasu: İftiralara Boyun Eğmeyeceğiz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, hakkında yayımlanan haberlerdeki iddiaları yalanlayarak, "Saray iktidarının arzuladığı şey, sorgulamayan, susan ve korkan, tek tip bir toplumdur. Halkın iradesi ne gizli tanıklarla teslim alınabilir ne de servis edilen manşet operasyonlarıyla yönlendirilebilir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yayınlanan haberlerde şahsına ve partisine yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CHP'nin demokratik değişim iradesini ve milyonlarca vatandaşın siyasi tercihini hedef alan operasyonlara her gün bir yenisinin eklendiğini savunan Karasu, basın organlarınca servis edilen haberlerin gazetecilik faaliyetiyle açıklanamayacağını, ortada yalnızca kimliği belirsiz ve doğruluğu sınanamayan bir "gizli tanık" uydurması olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki hukuki ve siyasi süreçlerine atıfta bulunan Karasu, ülkenin daha önce de kurgulanmış ifadelerle, uydurma ihbarlarla ve gizli tanık senaryoları üzerine inşa edilen siyasi davalarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Karasu, "Gerçekler kazandı, iftiralar çöktü. Şahsımla ilgili ortaya atılan iddialar, akıl ve mantık dışı iftiralardır. 2020 yılında bir apartman dairesinde yaşadığım, siyasi dostluklarımızın ve yol arkadaşlıklarımızın herkes tarafından bilindiği bir süreç, bugün iftira malzemesi yapılmaya çalışılmaktadır. Bu alçak iftiraları ispatlayamayan müfteridir, haysiyetsizdir, onursuzdur" dedi.

"GENEL BAŞKAN SEÇİLDİKTEN SONRA EVİME HİÇ GELMEMİŞTİR"

Kendi ikamet bilgilerini ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in evine yaptığı ziyaretlerin geçmişini paylaşan Karasu, iddiaların aksini kanıtlayacak tüm resmi kayıtların devletin elinde mevcut olduğunu bildirdi. Karasu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılından bu yana ise Çukurambar semtinde ailemle birlikte ikamet etmekteyim. Hoşdere Caddesi üzerindeki evime Genel Başkanımız, grup başkanvekili olarak bir veya iki defa gelmiştir. Genel Başkan seçildikten sonra ise hiç gelmemiştir. Bugün devletin elinde MOBESE kayıtları vardır, apartman giriş çıkış kayıtları vardır, genel başkanımızın resmi koruma kayıtları vardır, ulaşım kayıtları vardır. Hukuk gerçekten işletilecekse, gerçekler birkaç dakika içerisinde ortaya çıkar. Ancak mesele hukuk değildir. Mesele, kirli siyasi operasyonlara malzeme üretmek, şahsımı, yol arkadaşlarımızı, partimizi ve Sayın Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmaktır."

"KİRLİ SİYASİ OPERASYONLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Sokak dedikoduları, sosyal medya söylentileri ve isimsiz beyanlarla insanların şerefine, emeğine ve itibarına saldırmanın kimsenin hakkı ve haddi olmadığını vurgulayan Karasu, "Saray iktidarının arzuladığı şey, sorgulamayan, susan ve korkan, tek tip bir toplumdur. Halkın iradesi ne gizli tanıklarla teslim alınabilir ne de servis edilen manşet operasyonlarıyla yönlendirilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi dün nasıl teslim olmadıysa bugün de teslim olmayacaktır. İnsanların haysiyetini hedef alan bu karanlık yöntemlere boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.