Ulaş Kaymakamı Avcı Karacalar köyünde öğrencilere hediye verdi
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Karacalar köyünü ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Avcı, Karacalar İlkokulu'nu da ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Karacalar köyünü ziyaret etti.
Muhtar Mesut Karacalar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Avcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Avcı daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.
Karacalar İlkokulu'nu da ziyaret eden Avcı, öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.
Kaymakam Avcı'ya ziyaretinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı eşlik etti.
Kaynak: AA
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