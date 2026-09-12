Ulaş Kaymakamı Avcı Karacalar köyünde öğrencilere hediye verdi

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Karacalar köyünü ziyaret etti.

Muhtar Mesut Karacalar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Avcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Avcı daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Karacalar İlkokulu'nu da ziyaret eden Avcı, öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Avcı'ya ziyaretinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı eşlik etti.