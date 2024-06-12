Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Bostankaya ve Baharözü köylerini ziyaret etti

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Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Bostankaya ve Baharözü köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde muhtarlardan çalışmalar konusunda bilgiler alan Zafer, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Köylerin daha yaşanabilir hale gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Zafer, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için kaymakamlık olarak gerekli özverili çalışmaları yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette Kaymakam Zafer'e, Jandarma Bölük Komutanı Üstteğmen Furkan Kasap ve Kaymakamlık Yazıişleri Müdürü Rabia Alıç eşlik etti.