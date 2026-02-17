Ulaş\'ta Gıda Denetimleri Sıklaştı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen kontroller kapsamında ilçe genelinde birçok işletme denetlendi.

Ulaş Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine, ramazan ayı öncesi gıda güvenirliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunması amacıyla marketlerde denetim yaptıklarını söyledi.

Denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirten Doğan, "Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görevler düşüyor. Tüketicilerimizin aldıkları ürünlerde seçici olmaları, gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılanları almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir." dedi.

Doğan, tüketicilerin aldıkları gıdalarda bir sıkıntıyla karşılaşmaları durumunda müdürlüğe başvurabileceklerini ifade etti.