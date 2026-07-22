Ulaş'ta Yaz Kur'an Kursu'nda Etkinlikler

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Merkez Cami Yaz Kur'an Kursu'nda sanatsal etkinlikler de yapılıyor.
?Yaz Kur'an kursundaki öğrencilere yönelik hem manevi değerler hem de sosyal ve kişisel gelişimlerini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, AA muhabirine, kursiyerlerin hem öğrenip hem de eğlenerek unutulmaz anılar yaşadığını belirtti.
İçli, "Öğrencilerimiz bir yandan Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenirken, diğer yandan sanatsal ve sportif aktivitelerle heyecan ve neşe içinde eğitimlerine devam ediyor." dedi.
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