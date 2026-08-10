Ulaş Tarım'da 2026 Hasat Dönemi Başladı - Son Dakika
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Ulaş Tarım'da 2026 Hasat Dönemi Başladı

Ulaş Tarım\'da 2026 Hasat Dönemi Başladı
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Ulaş Tarım İşletmesi'nde 2026 yılı hasat döneminde yüzde 50 verim artışı bekleniyor.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, 2026 yılı bitkisel üretim hasat dönemi yüksek verim beklentisiyle başladı. Kurulduğu günden bu yana ülke tarımına katkı sağlayan işletmede, bu yıl düzenli yağışlar sayesinde verimde yüzde 50'nin üzerinde artış ve yaklaşık 6 bin ton tritikale rekoltesi öngörülüyor.

TİGEM'e bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, 2026 yılı hububat ve yem bitkileri hasat dönemi ile mahsul nakliye çalışmaları törenle başladı. Türkiye'nin sertifikalı tohumluk tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini tek başına karşılayan Sivas'ın Ulaş ilçesindeki dev işletmede hasat heyecanı yaşanıyor. Toplam 71 bin dekar arazi varlığına sahip işletmede bu yıl yaklaşık 50 bin dekar arazide aylardır süren hazırlıkların ardından biçerdöverler tarlaya girdi.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Şefi Kemal Sercan Helvacıoğlu, yürütülen çalışmalar ve hasat dönemi hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşletmenin tarihi ve arazi varlığı hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, "İşletmemiz 1944 yılında zirai kombine olarak kurulmuş, 1950 yılından itibaren Devlet Üretme Çiftliği ve 1984 yılından itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam 71 bin 427 dekar arazi varlığımızın 50 bin 40 dekarını işlenebilir kültür arazileri oluşturmaktadır. Bu arazilerimizin çoğunluğunda bölgeye uygun nadas usulü kuru tarım yapmaktayız" dedi.

'YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE VERİM ARTIŞI BEKLİYORUZ'

Temel misyonlarının çiftçilerin sertifikalı tohum ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Helvacıoğlu, bu yılki iklim şartlarının üretime olumlu yansıdığını ifade etti. Helvacıoğlu, "İçinde bulunduğumuz 2026 üretim yılında, yağış rejiminin yeterli, düzenli ve beklediğimiz dönemlerde uygun olarak yağmasından kaynaklı olarak, önceki senelere nazaran verimde yüzde 50 ila 60 oranında bir artış öngörmekteyiz. İşletmemizde sadece tritikale ve korunga üretimi yapılmakta olup, buğday üretimi gerçekleştirilmemektedir. Hayvancılık şubemizin kaba yem ihtiyacı ile çiftçilerimizin tohum taleplerini karşılamak amacıyla fiğ ve korunga üretimi de yapıyoruz" diye konuştu.

'5 BİÇERDÖVERLE KESİNTİSİZ MESAİ'

Hasat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Helvacıoğlu, şunları söyledi:

"Şu an bulunduğumuz tarlada 'Tatlıcak 97' çeşidinin hasadını gerçekleştiriyoruz. İşletmemizde bu yıl 4 farklı tritikale çeşidinde (Tatlıcak 97, Karmı 2006, Özer ve Tatlı) toplam 14 bin 790 dekar alanda, 5 biçerdöver ile hasat çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Türkiye'deki tritikale tohumu ihtiyacının çok büyük bir kısmı işletmemiz tarafından sağlanmaktadır. Hasat sonrasında yaklaşık 6 bin tonluk bir rekolte beklentimiz mevcuttur. Hasat edilen bu ürünler, modern tohum hazırlama tesislerimizde hassasiyetle elenerek ve ilaçlanarak sertifikasyon işlemleri tamamlanmakta, ürettiğimiz bu yüksek vasıflı tohumlar yetkili bayiler aracılığıyla Türk çiftçisine ulaştırılmaktadır."

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Üretim, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Tarım'da 2026 Hasat Dönemi Başladı - Son Dakika

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