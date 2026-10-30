UlaşımPark COP31'de 25 Kasım'a kadar 70 otobüs ve 116 personelle görev yapacak - Son Dakika
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UlaşımPark COP31'de 25 Kasım'a kadar 70 otobüs ve 116 personelle görev yapacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'ya 70 otobüs ve 116 personel gönderdi. UlaşımPark, 25 Kasım'a kadar zirvenin ulaşım hizmetlerinde görev üstlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ulaşım hizmetlerine destek vermek üzere 70 otobüs ve 116 personeli Antalya'ya gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in ulaşım hizmetlerinde görev üstlenecek.

UlaşımPark, 70 otobüs ve 116 personelle 25 Kasım'a kadar zirve kapsamındaki ulaşım hizmetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesiİklim DeğişikliğiAntalyaGüncelCOP31Son Dakika

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