Ulaştırma Bakanı: İHA ve dronların uçuşlarını kontrol altına alacağız

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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İHA ve dronların takip ve trafik yönetim sistemine kimlik kazandırıyoruz. Güvenli hava sahası oluşturacağız. İHA ve dronların uygunsuz uçuşlarının önüne geçeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi X hesabından Türkiye'nin hava savunma sistemine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Uraloğlu, "yerli ve milli teknolojilerle otonom dron koridorları" oluşturulacağını belirterek, "İHA ve dronların takip ve trafik yönetim sistemine kimlik kazandırıyoruz. Güvenli hava sahası oluşturacağız. İHA ve dronların uygunsuz uçuşlarının önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.