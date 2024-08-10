Ulaştırma Bakanı: Instagram'a erişim engeli kaldırıldı - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı: Instagram'a erişim engeli kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun site bilgileri sorgu sayfasını da paylaştı.

10.08.2024 21:56
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin kaldırıldığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.

"Instagram'a erişim engeli kaldırılmıştır" değerlendirmesinde bulunan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuya ilişkin "site bilgileri sorgu sayfasını" da paylaştı.

Sosyal medya platformu Instagram'a, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilmişti.

Bu süreçte platform yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süre önce sosyal medya hesabı X'ten Instagramın erişime açılacağına ilişkin paylaşım yaparak, şunları kaydetmişti:

"Sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı: Instagram'a erişim engeli kaldırıldı - Son Dakika

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